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Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? Büyük yoğunluğun yaşandığı bedelli askerlik başvurularının son günlerinde önemli bir çağrı yapıldı. SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, yaptığı açıklamada, başvuru süresinin kalan günlerinde işlemlerin yetişmesinin imkansız olduğunu öne sürerek, 'Başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı' çağrısında bulundu.

Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılacak mı? (Bedelli askerlik son başvuru tarihi)

SİME- SEN Genel Başkanı Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğe başvuranlardan yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusunun tamamlandığını belirtti. Türkiye'de, şu anda 368 askerlik şubesince hizmet verildiğini ve bu şubelerde 4 bine yakın memur çalıştığını belirten Dursun, açıklamasında şunları kaydetti:

"YETİŞME İMKANI YOK"

"3 Ağustos'tan bugüne kadar bedelsiz askerlikte sevki yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda 1 haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. '24 saat çalışma' denildi. Ancak istatistiklere bakıldığında bu sevklerin 24 saat esası ile dahil yapılma ve belirtilen tarihe yetişme imkanı yok görünüyor. Bedelli askerlik süresinin makul bir kısa zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatılma, hem şubelerdeki çalışanların hem, Milli Savunma Bakanlığı’nın hem de başvuruda bulunan ve bulunacak vatandaşların kesinlikle faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa problem ortadan kalkacaktır."

Kaynak: DHA

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