Bedelli askerlik başvuruları hafta sonu da yapılabilecek

ANKARA (DHA) Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir."
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