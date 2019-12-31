Bedelli askerlik başvuruları için bugün son gün! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 233 lira ödeyecek. Başvuru için son gün bugün.

ÖDEMELER DEVLET BANKALARINA VE PTT'YE YAPILABİLİYOR



Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

ASKERLİK ŞUBELERİ BUGÜN GECE SAAT 00.00'A KADAR AÇIK



Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, 2020'nin ocak ayında kura çekilecek. Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

Başvurular için askerlik şubeleri, bugün saat 00.00'a kadar açık kalacak.

Kaynak: TRT Haber

