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Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 3 Kasım'da sona ereceği belirlenen başvuru tarihi uzatıldı. Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri yarın da mesai yapacak

Bedelli askerlik başvurularında süre uzatıldı

Askerlik şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak

Ziraat Bankası bedelli askerlik ödemelerini hafta sonu da alacak

Ziraat Bankası hafta sonu da Bedelli Askerlik ödemelerini almaya devam edecek

Bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle, Bankamız da 81 ildeki ve KKTC’deki toplam 127 şubesi ile 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bedelli askerlik ödemelerini almaya devam edecektir. 3 Kasım Cumartesi ve 4 Kasım Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak Şubelerimiz www.ziraatbank.com.tr internet sitesinden öğrenilebilecektir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Paraya ihtiyaç var bu sefer ki kaynak askere gitmek istemeyen zengin bebeleri. Askerlik yapmak bizim için bir onurdu ama burjuva bebeleri askerden kaçmak, parasız kalmış iktidar para bulmak için bedelliyi çıkarttılar. Daha fazla da uzatırlar çünkü; kasada para yok!!!
Uzatılacak tabi devlet vatandaşın rahatını iyiliğini düşünür bak ödemeler için tüm imkanlar harekete geçirilmiş gece gündüz bankalar 1 değil iki değil haftasonu bile açık git ödemeni yap oldur biti, vatandaşın rahatı çok önemli.
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