Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor?

2020 yılı için bedelli askerlik başvurusu kısa bir süre sonra bitiyor. Şimdi vatandaşlar tarafından bedelli askerlik başvuru tarihi ile ilgili araştırma yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada başvurularla ilgili çok sayıda konuda bilgi verildi. İşte bedelli askerlik fiyatı ve tüm merak edilenler...
Başvuru işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru işlemi, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, tercihte bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar ödenmesini kapsıyor. Bu tarih öncesinde bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararını almaları da önem taşıyor. Bedelli askerlik şartları ile alakalı olarak ise; fiili askerlik hizmetine başlayanlarla bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.
Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıdan fazla olması durumunda yararlanacak yükümlüler kurayla belirleniyor. Yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklama yaptırmaları, müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartı ile bedeli ödemeleri gerekiyor.
Yükümlülerin 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel ise 37.070,64 TL’dir. Vatandaşlar tarafından bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabiliyor.
Başvuru için belirlenen son tarihe çok kısa bir süre kaldı. Hizmet kapsamında; 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.
Başvuru için ilk olarak T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor. Sonrasında ilgili alanlarda tüm askerlik başvuruları yapılabiliyor. İlk ekranda askerlik başvurusu yapılacağının onaylanması gerekiyor. Devamında askerlik erteleme yani tecil işleminin bedelli başvurusu için iptal edilmesi gerekiyor. İptal sebebi olarak ise bedelli askerlik yapmak isteği seçiliyor. Bunun yanı sıra bedelli çıkmaması halinde paranın geri alınabileceği askerlik şubesi seçiliyor. Sonrasında ödeme detaylarıyla alakalı ekran geliyor. Ödeme yapıldıktan sonra bu ekrandaki bilgiler de dolduruluyor. Tüm bu işlemler e-devlet sisteminde yer alan Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.