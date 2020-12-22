Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor?

2020 yılı için bedelli askerlik başvurusu kısa bir süre sonra bitiyor. Şimdi vatandaşlar tarafından bedelli askerlik başvuru tarihi ile ilgili araştırma yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada başvurularla ilgili çok sayıda konuda bilgi verildi. İşte bedelli askerlik fiyatı ve tüm merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru işlemi, yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, tercihte bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar ödenmesini kapsıyor. Bu tarih öncesinde bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararını almaları da önem taşıyor. Bedelli askerlik şartları ile alakalı olarak ise; fiili askerlik hizmetine başlayanlarla bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıdan fazla olması durumunda yararlanacak yükümlüler kurayla belirleniyor. Yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklama yaptırmaları, müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartı ile bedeli ödemeleri gerekiyor.