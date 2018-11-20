Bedelli askerlik: Celp ve sevk tarihleri belli oldu, süresi ve ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik uygulamasında dördüncü celp döneminde celp ve sevk tarihleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi.

Bakanlık'tan daha önce yapılan açıklamada, bedelli askerlikle ilgili son başvuru tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladığı vurgulanmıştı.

Bu, Türkiye'de dört yıl sonra yürürlüğe giren ilk bedelli askerlik uygulaması.

Bedelli askerlik için yaş sınırı 25 ve ücret de 15 bin TL olarak belirlenirken, askerlik süresi de 21 gün olarak tanımlandı. Yurt dışında yaşayanlar için ise ücret 2 bin euro olarak tespit edildi.

Sunulan ilk tasarıda askerlik süresi 28 gün olarak düzenlenirken, daha sonra Komisyon görüşmelerinde sunulan bir önergeyle süre 21 güne indirildi.

Görüşmeler sırasında 1,324 milyon kişinin bedelli askerlikten faydalanabileceği belirtildi.