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Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik yasası çıkmasına rağmen, bedelli askerlikle ilgili tartışmalar bitmiyor. Bedelli askerlik yapacak kişiler, 21 günlük süresinin kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlikte bir grup 21 günlük eğitim süresini tamamlayıp dönmesine rağmen, tartışmalar bitmiyor. Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin kaldırılmasını isteyenler taleplerini #21GunuReisKaldırır etiketiyle Türkiye gündemine taşıdı. #21GunuReisKaldırır etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Bedelli askerlik yapacak kişilerin 21 gün eğitim görmesi zorunlu kılınmıştı.

gundem

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bu bedellicilerde ne narin çıktı yapacağınız 21 gün askerlik ne ağladınız be. 21 gün tatile gideceksiniz deseler koşa koşa gidersiniz ne işinizi ne evinizi düşünürsünüz iş askerliğe gelince işimiz var evimiz var zaten bir sizin işiniz ve eviniz var 12 ay ya da 6 ay askerlik yapanlar işsiz güçsüz insanlar sanki.
Birde bu yorumu beğenmeyen süzmeler var! Net
@redwolf1907 BU MİLLETİN ŞIMARIKLIĞINI SON HAMLESİDİR.GIRTLAĞINA KADAR BORÇ BATAĞINA GİRMİŞLER,KIÇINA GİYECEK DONU YOK,UĞRAŞTIKLARI ŞEYE BAK.ALMANIN BİNEMEDİĞİ ARABAYA KREDİYLE BİNEN,DAHA SONRADA ÖDEYEMEYİP STRESDEN KAFASINA SIKAN ŞIMARIK TOPLUM.
21 günü bile bu vatan için çok görenler .. yazıklar olsun .. gariban çocuğu dağda taşta can verirken utanmadan birde kampanya başlatmışlar ..
Bence de 21 günlük askerlik kaldırılsın civciv bile 21 günde çıkıyor. Bedelli de amaç para kazanmaksa birde bunlara neden masraf yapılıyor. 21 günde ne öğrenecek bu adamlar. Boşa masraf
Napalım gaz döküp yakalımmı vatan evladı onlarda eksik kalmasın komando giyip poz versinler
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