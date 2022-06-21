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Bedelli askerlik düzenlemesinde Genelkurmay sürprizi! 5 yıl uzadı…

21.06.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik düzenlemesi teklifinin içinde yer alan Genelkurmay ile ilgili detay dikkat çekti. Genelkurmay Başkanları için 67 olan yaş sınırı 72’ye çıkarıldı. Böylelikle Eylül 2022’de emekliye ayrılması beklenen Org. Yaşar Güler’in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Bedelli askerlik düzenlemesinde Genelkurmay sürprizi! 5 yıl uzadı…

550 bin kişiyi kapsayan bakaya ve kaçaklar için bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan Genelkurmay detayı dikkat çekti. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre Genelkurmay Başkanları için 67 olan yaş sınırı 72’ye çıkarıldı. Böylelikle Eylül 2022’de emekliye ayrılması beklenen Org. Yaşar Güler’in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı. İşte askerlik düzenlemesi ile ilgili son dakika haberinin detayları….

AK Parti milletvekilleri yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı. Düzenlemede Genelkurmay Başkanı için yapılan değişiklik dikkat çekti.

TSK’DA 72 YAŞ SÜPRİZİ

Ünal, "Daha önce yaptığımız düzenleme ile akademide öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkarmıştık. Bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor." diye konuştu.

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EYLÜL 2022’DE EMEKLİ OLACAKTI

Yenişafak gazetesinin haberine göre; Bu düzenlemeyle birlikte mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresi de değişmiş oldu. Normal şartlarda Eylül 2022’de emekliye ayrılacak olan Güler’in görev süresi 5 yıl uzamış oldu. Mevcut yasada Genelkurmay Başkanları 67 yaşında emekliye ayrılıyordu. "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini neden artırma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna Ünal, "Milli Savunma Bakanlığından gelen, bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık biliyorsunuz, benzer bir düzenlemenin Genelkurmay Başkanı'na dönük de yapılması talebi makul karşılandı ve bu talep düzenlemeye konuldu." karşılığını verdi.

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550 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları kapsamında 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik mevzuat çalışması hazırlandığını söyleyen Ünal, kanun teklifinin, kamuoyunda “bedelli yasası” olarak konuşulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin de bu hizmetten faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi içerdiğini dile getirdi. Düzenlemeyle birlikte Askerliğini yapmayanlar, kaçak ve bakaya durumuna düşenler bedelliden faydalanabilecek.

DÖVİZLİ ASKERLİKTE YENİLİK

Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacağını belirten Ünal, “Teklif, firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
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