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Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

500 bine yakın adayın başvurduğu bedelli askerlikte eğitim programı da belli oldu. Bedelli askerlik eğitim programında, 21 günlük askerlerin neler yapacakları, ne tür eğitimlerden geçecekleri belli oldu. İşte 3 haftadan oluşan eğitim çizelgesi.

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak için 474 bin 955 kişinin başvurduğu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki ikinci celp dönemine ilişkin bilgi verildi.

Bedelli askerlik ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet'ten yayımlandığına ve bedelli askerliğin ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi alacakların telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiğine değinilen açıklamada, "Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu. 2'nci celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayımlandı." ifadelerine yer verildi.

BEDELLİ EĞİTİM PROGRAMI DA BELLİ OLDU

21 gün süreyle bedelli askerlik yapacak adayların, bu süre zarfı içerisinde neler yapacakları, ne tür eğitimlerden geçecekleri de belli oldu. Binlerce aday tarafından merak edilen 21 günlük eğitim programının detayı gün yüzüne çıktı. İşte 3 haftadan oluşan bedelli askerlik eğitim programı.

BEDELLİ ASKERLİK PROGRAMI

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM 1'İNCİ HAFTA PROGRAMI

  1. gün Cumartesi: Sevk ve Katılış İşlemleri
  2. gün Pazar: Sevk ve Katılış İşlemleri
    3.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerler ve Rütbeler, Esas duruş rahat vaziyetlerini yapmak, Tekmil almak ve vermek, Selamlama, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme,
    4.gün Salı: Disiplin, Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Astın vazifeleri, Amirin vazifeleri, Hedef Küçültme ve Hareketleri, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tam siper ve düşmanın görerek ateşlerinden korunmak, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme
    5.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Emir, Kendini Takdim ve Emir Tekrarı, Adımlar ve Yürüyüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Adımlar ve Yürüyüşler, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
    6.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, İzin müracaat ve şikayetler, Yerinde saymak, Yerinde dönüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Yürüyüş kararı sayma, Çökmek ve kalkmak, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
    7.gün Cuma: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, Mevzi almak mevzi değiştirmek, Örü ve gizleme, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Ateş taksimi disiplini ve idaresi, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
    8.gün Cumartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav / Mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
    9.gün Pazar: Serbest zaman.

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM 2'İNCİ HAFTA PROGRAMI

10.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Temel insan hakları, Örtü ve gizleme, İşaretlerle sevk ve idare Öğle Yemeği ve Dinlenme, Görmeyerek ateşlere karşı hareket, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Ses ışık koku ve çöp disiplini / Gece ilerleme kuralları.
11.gün Salı: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Mesafe tahmini, Hedef tarifi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Hedef tarifi, Yön tayini, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme
12.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Piyade tüfeği tanımı parçaları sökülüp takılması kullanıcı bakımı şarjör çıkarma boşaltma ve emniyete alma, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Doğru nişan almak ve nişan noktası seçmek, Üç köşe teşkili Akşam Yemeği ve Dinlenme.
13.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Harp silah ve araçları sergisi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Harp silah ve araçları sergisi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
14.gün Cuma: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Çevrenin korunması, Tüfeğe hakimiyet esasları ve nişan vaziyetleri, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
15.gün Cumartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav / Mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
16.gün Pazar: Serbest zaman.

BEDELLİ ASKERLİK EĞİTİM 3'ÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

17.gün Pazartesi: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Gözetleme dinleme etki - tepki ve raporlama, Nöbet yerinde nöbetçilerin hareket tarzı, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Parola ve işaret kullanılması, El yapımı patlayıcı ve çeşitleri ve bileşenleri, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Gece hareket tarzı gece ateş etme tekniği.
18.gün Salı: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Çökmek ve Kalkmak, Yatmak ve kalkmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Dağılmak ve paydos etmek, Selamlamak, Silahlı esas duruş ve rahat vaziyeti, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
19.gün Çarşamba: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Silahlı yerinde dönüşler, Hizaya getirme ve istikamete bakmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tüfek çatmak tüfek almak, Tüfek kayışını ayarlamak, Tüfeği taşıma vaziyetleri, Tüfeği doldurma ve kapama, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
20.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Tüfeği muayene etme, Sayı saymak, Yürüyüş ve koşma çarklar, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tören provası, Akşam Yemeği ve Dinlenme.
21.gün Cuma: Yemin töreni, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Terhis İşlemleri.

AYRINTILI PROGRAM

Bedelli askerlikle ilgili süreç devam ederken, 21 günlük eğitim programına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan programda, bedelli askerlik yapanların nasıl bir eğitim göreceği ayrıntılı bir şekilde gösterildi.

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YOL İZİNLERİ 21.GÜNDEN DÜŞÜRÜLECEK

Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların ilk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
15.000 tl ye bedelli askerlik yapan civanlar vatan millet sakarya nağraları atarken vatan için şehit olurum demeleri uzun dönem askerlik yapanlara ve şehitlerimize ayıp etmiyor mu
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