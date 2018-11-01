Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON RAKAMLAR

Bedelli askerlikten faydalanmak üzere 722.949 başvuru yapıldığı gelen bilgiler arasında. Başvurularını yapanlardan 571.400 kişinin de parayı yatırdığı belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan başvurular değerlendirildiğinde, bedelliden yaklaşık olarak 9 milyar TL gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.