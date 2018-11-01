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Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Bedelli askerlikte son gelişmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:12 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik başvuru süresinin dolmasına son 3 gün kalırken, adaylar askerlik şubelerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Şuana kadar bedelli askerlikten faydalanmak üzere 722.949 başvuru yapıldığı belirtilirken, 571.400 kişinin de parayı yatırdığı öğrenildi.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON RAKAMLAR

Bedelli askerlikten faydalanmak üzere 722.949 başvuru yapıldığı gelen bilgiler arasında. Başvurularını yapanlardan 571.400 kişinin de parayı yatırdığı belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan başvurular değerlendirildiğinde, bedelliden yaklaşık olarak 9 milyar TL gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

BEDELLİ YAPACAKLAR DİKKAT! SON GÜN: 3 KASIM

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek üç ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden, ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ben 45 yasindayim, bu kadar çok vatan sevdalısını bir arada görmedim, allah Tayyip (sav) san razı olsun,
ALMANIN BİNEMEDİĞİ ARABAYA SEN BİNERSİN,GİYEMEDİĞİNİ SEN GİYERSİN,ANANIN BABANIN GEÇMİŞ BİRİKİMİ İLE BEDELLİ YAPARSIN.BU MİLLETİN ŞIMARIKLIĞININ SON HAREKETİDİR.YAKINDA STRESDEN TAKIR TAKIR KAFANIZA SIKMAYA BAŞLARSINIZ.
Parayı yatırdım askerlik bitti sanmayın size süpriz yapılabilir seferberlik emri çıkarılıp gelin bakalım kolay mı öyle 40 yaşına kadar askersiniz denebilir inşallah öyle birşey olmazda hatırlatayım dedim.
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