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Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? sorusunun yanıtı merak edilirken, sayının 500 bini aştığı ve 150 bin kişinin tüm işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 500 bini aştı 150 bin kişinin tüm işlemleri tamamlandı. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı.

Öte yandan bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor.

Bedelli askerlikten faydalanacakların ilk 2 celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi.

Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinleri de 21 günden düşecek.

(Yeni Şafak)

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bedelli askerlik bedelli askerlik başvuru sayısı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
hani tankların önüne atlıyordunuz benide arfine götür diye bağıranlar ne oldu vatani görevden kaçıyorsunuz
her türk asker doğar diye osmanlı edebiyatı yapanlar nedense tavuğun yeme üşüştüğü gibi bedelliye başvuruyor
HE HEEEE...VAYY BEEEE....NE KADARDA ÇOK VATANSEVER VARMIŞ...HAYRETT...?''....
yol izinleri de 21 günden düşecekmiş hey Allahım ya
Askerlik süreleri neden düşmüyor o zaman
beşyüz bin korkak demek bu. cok ciddi bi rakam. yarın savaş çıksa bunlar nereye kaçacak
bu toplanan paraların sadece şehit ve Gazi ailesine verilmesi gerekir.
yani 7.500.000.000 gelir
7.5 milyar kasada temiz dolar a etkisi sıfır
memleket sevdası bu olsa gerek
21 gün sistemi getirilmemiş olsaydı, 1milyon geçmişti, devlet çok ciddi kazanç sağlayacaktı.
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