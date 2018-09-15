HABER

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak üzere başvuranların sayısının 515 bini geçtiği açıklandı. Öte yandan bedelli askerlikte ilk celp döneminde temel askerlik eğitimi alacaklar bugün kışlalarına teslim olmaya başladı.

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacaklar bugün kışlalarına teslim olurken, uygulamadan yararlanmak üzere başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. Bedelli askerlikte başvuru sayısı 515 bini aştı. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı.

BUGÜN KIŞLALARINA TESLİM OLUYORLAR

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, 3 celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklar bugün kışlalarına teslim olmaya başlayacak.

İlk celp döneminde temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak yükümlüler temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenirken, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da bilgi mesajı olarak gönderilmişti.

Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği duyurulmuştu. Birliklere sevk işleminin ilk cep dönemi için 15 Eylül, ikincisinin 6 Ekim, üçüncü sevkin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

3. CELP DUYURUSU 27 EYLÜL'DE

İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de açıklanırken, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sisteminden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

515 BİN BAŞVURUDAN 170 BİNİNİN BAŞVURULARI TAMAMLANDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasına yönelik yoğun talep devam ediyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.

Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek 3 ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.

KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILACAKLAR

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE

Öte yandan, öğretmenlerin, yarıyıl ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecekleri de açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirilmişti.

Bedelli askerlik için müracaat eden veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına gönderecek.

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
İki yıldır Antalya'nın su altı zenginliklerini görüntülüyorİki yıldır Antalya'nın su altı zenginliklerini görüntülüyor
Tuzla’da 95 bin litre ’10 numara yağ’ ele geçirildiTuzla’da 95 bin litre ’10 numara yağ’ ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli bedelli askerlik bedelli askerlik başvurusu

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

İlginizi Çekebilir

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Okuyucu Yorumları 15 yorum
ÜLKEDE NE KADAR ÇOK VATAN PERVER VAR MIŞ YA
şu 21 gun sacmaligiyla bosu bosuna devlete masraf çıkardınız
Valla devlete iyi para geldi hemen bu parayla yeni yollar yeni binalar yapalım yada kurumların makam arabalarını yenileyelim. Bu sayede üretim artar katmadeğer çıkar ortaya ve ülke krizden kurtulur. Yersen :)
Ver mehteri ver
Yaşı ve fiyatı düşürürsen rekor kırar tabi. 15 yaş 1000 TL yap rekoru gör
her fakir asker doğar, her fakir asker doğar..
çünkü bedava. biz niye 15 ay yaptık, ben hakkımı helal etmiyorum. hükümetin beceriksizliklerini sürekli biz ödüyoruz para bitti bedelli ozaman neden 15 bin bunun zaten 5 bini masrafa gidecek.
Yeni sistem ne zaman gelecek acaba haberi olan varmı ? bedelli den çok yeni sistemi bekleyen milyonlar 3 milyon ? 3 ay askerlik 6 ay ücretli
Vatan borcundan kaçmaya meraklı ne çok adam ( mı acaba) varmış? Kimileri sahte sağlık raporuyla kaçar kimileri bedelli yapar olan fakir fukaranın koluna bacağına göüne dizine anasına babasına sevdiğine olsun.
Mynet hala bünyende zihniyeti bozuk personel olabilir dikkat. Öyle bir haber ki okuyanı cezbediyor yanlııış. Zamanla herkes bedelli yapmak ister. Zorunluluğu olanlar bedelli yapsın ülke için vatan millet için. Ama herkes yapmasın.
21 gün kadar saçma bi şey yok tamamen zarar kar elde etmek gerekirken
Asker eksikliği nedeniyle normal askerliğini yapan kişiler gece gündüz çalıştırılacak. AKP artık askerliği vatani görev olmaktan çıkarmıştır. Askerlik artık fakirin süründüğü, parası olanın rüşvetle askerlikten kaçtığı bir zorbalık olmuştur.
Arş yiğitler vatan imdadına!
osmanlı zamanında zenginler kendileri gitmek yerine para karşiliğinda baska birini yollarlardi..sene 2018 hukumet i kadar aciz duruma duştüki basta kefen giyip her şey vatan için naralariyla kefen giyip reis bizi afrine götür diye slogan atanlar bankalara koşup kredi alarak asketlikten yirtmaya calisirlar
yaz tatilinde askere gitmenin neresi müjde?
Diğer Haberler
Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

TEM'de korkunç kaza! Yaralılar var

Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı

Adana'da intihar girişimi! Eline ne geçirdiyse aşağı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.