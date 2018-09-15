Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik uygulamasından ilk celp döneminde faydalanacaklar bugün kışlalarına teslim olurken, uygulamadan yararlanmak üzere başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. Bedelli askerlikte başvuru sayısı 515 bini aştı. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı. BUGÜN KIŞLALARINA TESLİM OLUYORLAR Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, 3 celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklar bugün kışlalarına teslim olmaya başlayacak. İlk celp döneminde temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak yükümlüler temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenirken, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da bilgi mesajı olarak gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği duyurulmuştu. Birliklere sevk işleminin ilk cep dönemi için 15 Eylül, ikincisinin 6 Ekim, üçüncü sevkin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı.

3. CELP DUYURUSU 27 EYLÜL'DE İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de açıklanırken, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sisteminden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak. 515 BİN BAŞVURUDAN 170 BİNİNİN BAŞVURULARI TAMAMLANDI AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bedelli askerlik uygulamasına yönelik yoğun talep devam ediyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. BAŞVURU ŞARTLARI Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.