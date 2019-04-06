Bedelli askerlik için Manisa'ya gelenler kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Karadağ, yanında bulunan Furkan Baykan (31), İbrahim Tüfekli (29) ve Gamze Telcan (31) araçta sıkışarak kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Furkan Baykan ile İbrahim Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. İtfiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gamze Telcan ile Enis Karadağ ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralanının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın, bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

