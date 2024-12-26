Bedelli askerlik ücret zammı! 2025'te bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Askerlik görevini yerine getirecek milyonlarca kişi 2025 bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Yeni yılın birlikte birçok ücret güncellenecek. Memur zammı oranında zamlanması beklenen bedelli askerliğin ne kadar olacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte yeni bedelli askerlik ücreti 2025 zammı!

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücreti açıkladı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30'luk artış sonrası 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti son olarak 2024 Temmuz ayında zamlanmıştı. Memurlara yapılan yüzde 19,31’lik zam bedelli askerlik ücretine yansıtılmıştı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti. Yeni Yılda yapılacak olan zamla beraber bedelli askerlik ücretinin 244 bin 647 TL olması bekleniyor.

Ancak Aralık ayının enflasyon oranının farklılık göstermesi durumunda bu rakamın aşağı veya yukarı yönlü değişmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerliğe başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. 2025 yılı bedelli askerlik yerleri henüz duyurulmadı. Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri Ocak 2025 ayı başı itibariyle açıklanması bekleniyor.