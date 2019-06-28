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Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

'Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar olacak?' sorusu yanıt buluyor. Temmuz ayında katsayı artışıyla birlikte 35 bin TL'ye kadar artması beklenen bedelli askerlik ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitleniyor. İlk başvuruların 'bakaya ve yoklama kaçakları' arasından alınması planlanıyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı getirilmişti. 1 Kasım'dan sonra da, askerlik çağına gelmiş olanların bedelli başvuruları alınacak.

Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracaklar. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Olası katsayı artışına göre, daha yeni sistem uygulanmaya başlamadan 31 bin olan bedelli askerlik ücreti 33-35 bin lira arasında bir rakama çıkacaktı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı mağduriyetleri önlemek için farklı bir uygulamaya gidiyor.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın canlı yayında aktardığı habere göre, bedelli askerlikte bedelin temmuz ayındaki katsayı artışından etkilenmemesi için önlem alınıyor. Bunun için bedelin sadece ocak ayında belirlenen memur maaş kat sayısına endekslenmesi esas alındı.

OCAK AYINA KADAR 31 BİN LİRA

Böylece ilk bedel olarak belirlenen 31 bin lira ocak ayına kadar değişmeyecek. Her yıl bedel, ocak ayındaki katsayıya göre belirlenecek. Böylece her ay iki rakam belirlenmesi ve ikinci 6 ay zam gelmesi nedeniyle mağduriyetlerin oluşması engellenecek.

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