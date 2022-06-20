HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? AK Parti'den son dakika açıklaması!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? AK Parti'den son dakika açıklaması!

20.06.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirtti. Ünal sözlerini "20 maddelik teklifimizi hazırladık." diyerek sürdürdü. Peki Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? İşte AK Parti'den yapılan son dakika bedelli askerlik açıklaması...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? AK Parti'den son dakika açıklaması!

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını ifade etti. Peki Bedelli askerlik için ne kadar ödenecek? İşte AK Parti'den yapılan son dakika bedelli askerlik açıklaması...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Bedelli askerlik ücreti AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklaması sonrası merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli ücreti ile ilgili "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak" açıklamasında bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Bedelli askerlik ücretinin nasıl belirlendiği ile ilgili konuşan Hulusi Akar, konuya ilişkin Mayıs ayında yaptığı açıklamada 6 asteğmen maaşının kıstas alındığını, bu maaş yükseldiğinde bedelli askerlik ücretinin de yükseleceğini ifade etmişti.

Söz konusu sistemle, hem silahlı kuvvetlerin hem de gençlerin ihtiyacının karşılandığını belirten Akar, yoklama kaçağı konusunda da ciddi azalmaların olduğunu belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!Yunan Bakan Mitarakis’e Türkiye’den ‘üstçavuş’ düzeyinde yanıt!
Gaspçı çift suçüstü yakalandı!Gaspçı çift suçüstü yakalandı!
Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı!Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik askerlik Hulusi Akar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

İlginizi Çekebilir

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.