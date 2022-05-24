BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022? Bakaya kalanlar yoklama kaçağı olanların bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı, askerlik zamanı gelen birçok kişi tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olan vatandaşlar daha önce bedelli askerlik yapamazken, 23 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakaya kalanlara müjdeli haber geldi. "Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik yapabilir mi?" sorusunun yanıtı belli oldu. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bakaya kalanlar bedelli yapabilecek mi?

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Her altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için geçerli olan fiyatı, yani 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli ücreti 55 bin 194 olarak belirlendi.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

Bedelli askerlik şartları arasında "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi yer alıyordu. 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeli haberi verdi. Son açıklamaya göre yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar, vatani görevlerini yerine getirmek için bedelli askerlik uyulamasından yararlanabilecek.

