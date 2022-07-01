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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bakaya ve yoklama kaçağı affı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?

01.07.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik affına ilişkin yasanın meclisten geçmesiyle birlikte araştırılmaya başlamıştı. Her 6 ayda bir düzenlenen bedelli askerlik ücretinin yeni rakamı belli olmuştu. Çıkan yasa sonrası bakaya ve yoklama kaçaklarının da bedelli askerlik yapabilecek olması sebebiyle, bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu hakkında araştırmalar başladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bakaya ve yoklama kaçağı affı sonrası yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı, bedelli askerlik affının meclisten geçmesinin ardından sorgulanmaya başladı. 550 bin bakaya ve yoklama kaçağını da yakından ilgilendiren bu yasa teklifi sonrasında, bedelli askerlik ücreti miktarı araştırılmaya başladı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bakaya ve yoklama kaçağı bedelli askerlik ücreti ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısında belirlenmişti. Her altı ayda bir düzenleme gelen bedelli askerlik ücretinin miktarı 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu, binlerce asker adayı tarafından merak edilmeye başladı. Yılda iki kez memur aylık katsayısına göre belirlenerek açıklanan bedelli askerlik ücretinin yeni miktarı, Temmuz ayında uygulanacak memur zammının ardından belli olacak.

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAKLARI İÇİN BEDELLİ ASKERLİK MÜJDESİ

Bedelli askerlik affının Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesiyle birlikte, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Buna göre, "askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

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