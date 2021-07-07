Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yeni bedelli askerlik ücreti

2019 yılında bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden sonra bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslendi. Pazartesi günü açıklanan emekli ve memur maaşlarına gelen temmuz zammıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

6 ayda bir artan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı.

YÜZDE 38'LİK ARTIŞ

Son gelen zamla birlikte iki yılda bedelli askerlik ücreti yüzde 38 artmış oldu.

