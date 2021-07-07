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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yeni bedelli askerlik ücreti

07.07.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur maaşlarına gelen temmuz zammıyla birlikte "Bedelli askerlik ne kadar oldu?" sorusu yanıt buldu. Askere gidecek olanların merak ettiği bedelli askerlik ücreti pazartesi açıklanan zam oranıyla netlik kazandı. İşte yeni bedelli askerlik ücreti...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte yeni bedelli askerlik ücreti

2019 yılında bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden sonra bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslendi. Pazartesi günü açıklanan emekli ve memur maaşlarına gelen temmuz zammıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

6 ayda bir artan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı.

YÜZDE 38'LİK ARTIŞ

Son gelen zamla birlikte iki yılda bedelli askerlik ücreti yüzde 38 artmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bedelli askerlik 300.000 tl olaması gerekiyor. ve askerlik yeniden 18 aya çıkarılsın. askerliğini yapmayan kişi hem vatan haini, hemde erkek değildir gitsin etek giysin.
HANGİ DÜZENİ TAM OTURTTUNUZKİ BU OTURSUN BİŞEYİN SUYUNU ÇIKARTMADAN NE ZAMAN BIRAKTINIZ Kİ MEMUR MAAŞINA GÖRE DEĞİL AİLE SERVETİNE GÖRE OLMALI KİMŞ ZOR BULURKEN KİMİNİN ÇANTA CEKET PARASI BU ÜCRET
Bedelli Özel Hareket

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