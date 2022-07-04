HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu?

04.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Haziran ayında konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Şimdi enflasyon rakamlarının da belli olmasının ardından birçok kişi internette arama yapmaya başladı. Peki Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Peki Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu? Konu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2022?

Bedelli askerlik ücretleri merak konusu oldu.

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrildi.

Yılda iki defa fiyat düzenlemesi yapılan bedelli askerlik ücretleri geçtiğimiz yılın ikinci 6 ayı için 43 bin 150 TL, 2022 ikinci 6 ayı için ise 56 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Bedelli askerlik ücretinin 2022'nin 2. altı ayı için ne kadar olacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik fiyatı için açıklama bekleniyor. Öte yandan TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra memur zam oranı belli oldu. Böylece memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı 41,85 oldu.

Bedelli askerlik zammı konusunda da yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın kocasından fazla maaş alsa bile...Kadın kocasından fazla maaş alsa bile...
İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözlerİsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler
Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlarKoyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada! İşte heyecan dolu o anlar
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik askerlik Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvurusu bedelli askerlik fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Altın fiyatları ezber bozdu! Çeyrek ya da tam altın alıyorlar...

Altın fiyatları ezber bozdu! Çeyrek ya da tam altın alıyorlar...

İlginizi Çekebilir

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.