Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından konuya ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Peki Bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Bedelli askerlik fiyatı belli oldu mu? Konu ile ilgili bilgileri sizler için derledik...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2022?

Bedelli askerlik ücretleri merak konusu oldu.

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrildi.

Yılda iki defa fiyat düzenlemesi yapılan bedelli askerlik ücretleri geçtiğimiz yılın ikinci 6 ayı için 43 bin 150 TL, 2022 ikinci 6 ayı için ise 56 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Bedelli askerlik ücretinin 2022'nin 2. altı ayı için ne kadar olacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik fiyatı için açıklama bekleniyor. Öte yandan TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra memur zam oranı belli oldu. Böylece memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı 41,85 oldu.

Bedelli askerlik zammı konusunda da yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

