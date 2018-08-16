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Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018 başvurularıyla ilgili son dakika bir karar alındı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), bedelli askerlik yapacak öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesine karar verdi. Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve bedelliyle ilgili son güncel gelişmeler haberimizde.

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Bedelli Askerlik Uygulaması konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek, geçici 55'inci madde kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak. Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilecek. Öte yandan, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına kararlaştırıldı. Bedelli askerlikle ilgili son gelişmeler mynet.com'da.

BEDELLİ ASKERLİKTE KRİTİK GÖRÜŞME

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik etmek için ziyaret gerçekleştirmişti. Saraç, ziyarette geçici 55'inci madde kapsamında, temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

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BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi ardından başvurular başladı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.

Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.

Asker alma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek. Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.

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BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSUNDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bedelli askerlik hakkında birçok detay resmiyete kavuşmuş oldu. Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Başvuruların son günü ise 3 Kasım 2018 olacak.

BEDELLİDE 21 GÜN ASKERLİK YAPILACAK

Bedelliden faydalanan vatandaşların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
21 gün de yapmasınlar bu şereften uzak dursunlar...
Kaldırın şu 21 günü
21 günlük süreci toptan kaldıralım demiyorlarda farklı süreçlerin kararını alıyorlar
Haberin başlığını öyle bir atmışlar ki maksat 21 gün kalksın diye bekleyenler heyecanlansın :))
yurtdışında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin durumu ne olacak
ulan taktınız 21 güne. kene gibi yapışıyorsunuz lanet herifler.
Allah aşkına saçmalamayı bırakın da şu 21 gün olayını ortadan kaldırın zaten bu son bedelli askerlik olacak? kurumlar arası görüşme trafiği planlama bütçe başvuran bedellilerin dağıtımı bi ton tantanayla ne uğraşıyorsunuz salın 21 günü devlette rahatlasın millette ya bu nedir?
kaldırın şu 21 günü işlerimiz aksayacak . vatan müdafaası gerekirse bedelli askerlik yapacakların vatan haini olmadığını göreceksiniz zaten
kaldırın 21 ide gitsin 21 günde ne yapacaklar bulaşık yıka yat kalk yürü bir tonda masraf ha hiç olmazsa ücretli askerlik daha iyi ama madem bir şey yapıyorsunuz tam yapın
derse girmeyen adam nasıl mazeret sınavına girecek, dersle alakası bilgisi olmayacak?. önceki soruları ve cevapları ezberleyip girecek öğretim sıfır.
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