Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri

Asker telefonları uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 100 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan askercell telefonları küçük boyutlarda tasarlanmış. İşte askere gidenlerin yanına alabileceği ucuz telefonlar...

En iyi Askercell telefonları

1 / 11 Akılsız telefon olarak da bilinen Askercell telefonları 10 güne varan uzun pil ömürleri, küçük boyutları ve uygun fiyat seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle askerlik görevlerini yerine getirenler tarafından tercih edilen bu telefonlar 100 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Telefonların en pahalı olanları ise 450-500 TL seviyesine kadar çıkıyor. İşte en iyi Askercell telefonları:

2 / 11 BB MOBILE E 111 Listemizdeki en ucuz telefon olan BB Mobile E111, 1.7 inç ekranı, 800 mAh pili, 16 MB depolama alanı, 2G internet bağlantısı gibi özelliklere sahip. Kamerası bulunmayan telefonun Türkiye fiyatı ise 109 TL.

3 / 11 HIKING Z1 Bir diğer akılsız cep telefonu Hiking Z1, internet bağlantısı üzerinden internete degirebiliyor. 1 GB RAM'i olan telefon, 2.4 inç ekranı, 16 milyon renk desteği, 1.3 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip. Bekleme süresi 528 saat gibi yüksek bir değer olan telefon pratikte 1 haftayı geçen pil ömrü ile dikkat çekiyor. Telefonun pil gücü ise 800 mAh. Altın, lacivert ve siyah renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatı ise 163 TL.

4 / 11 SAMSUNG E1205 Samsung E1205 modeli ise 1.52 inç ekran boyutu, 1000 mAh pil, FM Radyo, 66 gram ağırlık, beyaz, lacivert ve sihay gibi renk seçenekleri de bulunuyor. Telefonun 4 MB RAM'i ve 8 MB depolama seçeneği bulunuyor. Telefonda kamera bulunmuyor ve bekleme süresi ise 493 saat. Samsung E1205'i piyasada 150 TL civarında bulabilirsiniz.

5 / 11 NIU E71S Bu diğer akılsız telefon ise bazı özelliklere de sahip. GPS özelliği bulunan telefonda bas konuş teknolojisi de bulunuyor. 2.4 inçlik renkli ekrana sahip olan telefon internete de bağlanabiliyor. Kamerası da bulunan telefonda bu ana kameranın 1.3 Megapiksel çözünürlüğü bulunuyor. 800 mAh pille donatılmış olan telefonda 256 MB RAM yer alıyor. Telefonun Türkiye'deki fiyatı ise 129 TL.

6 / 11 SAMSUNG E1150 Samsung'un istiridye kapaklı tasarımına sahip olan modeli Samsung E1150'de, 128 x 128 piksel boyutunda renkli bir ekrana bulunuyor. 2G teknolojisini destekleyen telefon bu sayede internete de girebiliyor. Telefonun fiyatı ise 200 TL civarında.

7 / 11 NOKIA 2730 CLASSIC Bir dönemin efsane markası olan Nokia'nın bu Askercell telefonu da kaliteli görünümü ile dikkat çekiyor. 2 inç ekranı bulunan telefonda ekran çözünürlüğü ise 240 x 320 piksel. 2 Megapiksel ana kamerası bulunan telefonda 30 MByte dahili hafızaya da sahip. Nokia 2730 Classic'in Türkiye fiyatı ise 430 TL.

8 / 11 ALCATEL 2730 CLASSIC Alcatel tarafından Türkiye pazarına sunulan Alcatel 1066D de Aksercell telefonlarına güzel bir örnek. 1.8 inçlik renkli ekranı bulunan telefon 0.08 Megapiksel çözünürlük sunan bir kameraya da sahip. Telefonun bekleme süresi ise 130 saat. 128 x 160 piksellik bir ekranı bulunan telefonun 2G desteği var. Alcatel 1066D'nin Türkiye fiyatı ise 310 TL.

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