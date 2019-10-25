Bedelli askerlik yapan Ekin Mert Daymaz'dan yorumuna tepki yağdı

Son olarak Ağlama Anne dizisinde oynayan Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerliğini bitirerek İstanbul'a geri döndü. Tezkeresini alır almaz askerlik fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Askerlik nasıl geçti diye merak eden dostlara" notuyla paylaşmıştı.

Muhabirlerin “Askerlik nasıl geçti?” sorusuna ünlü oyuncunun verdiği cevap ise tepki çekti.

Daymaz, ''Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.

Ekin Mert Daymaz'ın bu açıklaması sosyal medyada oldukça tepki çekti.

İşte Daymaz'a gelen o tepkilerden bazıları:

Gören de bir buçuk sene askerlik yaptı sanır.

15 gün kampa gider gibi gittin, bir de hala konuşuyorsun.

Bu da askerlik yaptım sanıyor işte.

Nasıl güleceğimi bilemedim.



