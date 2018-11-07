Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması (Celp yerleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?)

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada "Şu anda işlemlerini tamamlayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TEK TİP ASKERLİK Mİ GELECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde de yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yeni sisteme ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Akar, "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" demişti.