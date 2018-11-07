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Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması (Celp yerleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

'Bedelli askerlikte celp yeri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada "Şu anda işlemlerini tamamlayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TEK TİP ASKERLİK Mİ GELECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde de yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yeni sisteme ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Akar, "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" demişti.

HEM BEDELLİ, HEM ZORUNLU

Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bedelli askerlik yapanları kışla da gün boyu istikamet gösterip süründürmek lazım ki 12-15-18-24-36 ay askerlik yapanların neler çektiklerini anlasınlar.
askerlik mi biraktiniz ya israilde bile kadinlar kac sene askerlik yapiyor bizim erkeklere bak kacacak yer ariyor
Herşeyi yüzüne gözüne bulaştırmak AKP'ye mahsustur,ülkeyi deneme tahtasına çevirdiler rejimi arap rejimine çevirmek için...senin ne işin var TC yıkmakla Türke düşman kesilmekle,Atatürkün getirdiği ilkelerlen ona arkanı daya,peşinden küfürler havada uçuşsun,elbet bunun ileride bir hesabı olacak.
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