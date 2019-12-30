HABER
  4. Bedelli askerlikle ilgili yeni haber! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor. Başvurular askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 233 lira ödeyecek. Başvuru için son gün 31 Aralık.

ÖDEMELER DEVLET BANKALARINA VE PTT'YE YAPILABİLİYOR

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

ASKERLİK ŞUBELERİ YARIN GECE SAAT 00.00'A KADAR AÇIK

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, 2020'nin ocak ayında kura çekilecek. Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00'a kadar açık kalacak.

(TRT Haber)

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Burası Antalya! Kar kalınlığı 25 santime ulaştıBurası Antalya! Kar kalınlığı 25 santime ulaştı
Karaburun'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadıKaraburun'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Bedelli Askerlik Başvuru

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kar yağışı! Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Burası Antalya! Kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Taksim’deki şiddetli rüzgar! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Taksim’de zor anlar!

Aksaray'da intihar girişimi!

Aksaray'da intihar girişimi!

İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

İstanbul'da faciadan dönüldü! Ekipler bölgede

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Bir operasyon da İstanbul'da başlatıldı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Bu fotoğraflar Antalya'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.