Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir" denildi.
Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecekler birlikler e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir" denildi.
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