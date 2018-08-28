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Bedelli askerlikte birinci celp dönemi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir" denildi.
Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verilecekler birlikler e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik 1'inci Celp Dönemi"nde sevk edilecek yükümlü bilgileri e-Devlet'te yayımlanmıştır. Sonuçlar hakkında bilgilendirme mesajı, cep telefonlarınıza gönderilecektir" denildi.

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