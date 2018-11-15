Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin ilk üç celp döneminde temel askerlik eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

634 BİN 415 KİŞİ BAŞVURDU

"Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

54 BİN 36 YÜKÜMLÜ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi.

37 CELP DÖNEMİ

Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.