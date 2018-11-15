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Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikte celp sayısı ve celp yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Bakan Akar "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek" ifadelerini kullandı. Akar, ayrıca celp yerlerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını ve eğitimlerin 48 ildeki birliklerde yapılacağını söyledi.

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin ilk üç celp döneminde temel askerlik eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir." dedi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

634 BİN 415 KİŞİ BAŞVURDU

"Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı." diyen Akar, son işlemlerin de askerlik şubelerinde tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

54 BİN 36 YÜKÜMLÜ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Müracaatlarını yapanlardan iki celp döneminde toplam 54 bin 36 yükümlünün bedelli askerlik temel eğitiminin gerçekleştiğini belirten Akar, 3. celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın temel eğitim safhasını tamamlayarak terhis olacaklarını söyledi.

37 CELP DÖNEMİ

Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti.

SON CELPTE TEZKERE 28 ŞUBAT'TA

Son yükümlüler, 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Şubat'ta da tezkere alacak.

48 İL, 92 BİRLİK

Hulusi Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.

CELP DÖNEMİ VE İLLER HAFTAYA AÇIKLANACAK

Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı.

HAKKARİ'DEKİ PATLAMA

Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Akar: "Kara Kuvvetleri ve Genelkurmayın idari ve teknik soruşturması son aşamada. Rapor ulaşır ulaşmaz kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Saçmalık ! Giden ne öğrendi geldi ? Yüzbinlerce insanı boşu boşuna götürüyorsunuz. Hem devlete yük hem vatandaşa. Vazgeçin bu işten.
parayı ve vatani görevimi yaptım olaun. bunu yapan insanlar ne vatanını nede ülkesini hiç biryerde savunmaz
Kaldırın 21 günü gencler iş kursun 2020 ye kadar ha bugün ha yarın diye beklemeyelim .. #Reis21günüKaldırır
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