Bedelli yemin töreninde engelli sporcu da 1 günlük asker oldu

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün 12'nci dönem bedelli askerler yemin etti. Törende gülle atma sporcusu engelli Mehmet Aldeniz de yemin ederek, bir günlük temsili asker oldu.

12'nci dönem bedelli askerlerin yemin töreni bugün Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Törende askerler büyük heyecan yaşarken, aileleri çocuklarını askeri kıyafetle görünce duygulandı. Bu arada doğuştan engelli olan ve gülle atma sporuyla uğraşan Mehmet Aldeniz de yemin ederek, askerlik hayaline kavuştu. Yemin töreninin ardından bir günlük temsili asker olan Aldeniz, ailesi ile kucaklaşıp, fotoğraf çekildi.

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