"Bedellilere", kadına yönelik şiddete karşı farkındalık eğitimi

Çadır, kadınların herhangi bir nedenle şiddete maruz kalmaları durumunda ilgili kurumlarla iş birliğine gittiklerini ve bu kapsamdaki davalara müdahil olduklarını belirtti.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlendiği toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün rolü hakkında sunum yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, bedelli askerlikten faydalananlara, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini, şimdiye kadar 40 bin kişiye ulaştıklarını, hedeflerinin 500 bini aşmak olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı 70 ilde il eylem planı hazırlandığını, ilk olarak erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu yerlerde il eylem planlarını yürürlüğe geçirdiklerini kaydeden Çadır, "Bunu 81 ile yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Kadına yönelik şiddeti izleme komitelerimiz hem ulusal hem de yerel düzeyde çalışıyor. 81 ilde İl İzleme Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonları mevcut."dedi.

-"Bedellilere" farkındalık eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliğine giderek, bedelli askerlikten yararlananlara, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini aktaran Çadır, "Şimdiye kadar 40 bin kişiye eğitim verdik. Hedefimiz 500 binin üzerinde kişiye ulaşmak. Farkındalık eğitimlerinde, uzmanlarımız konuyu herkesin anlayacağı şekilde basit bir dille anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile de aynı konuda iş birliği yaptıklarını anlatan Çadır, din görevlilerinden oluşan 1000 kişiye eğitim verdiklerini, bu eğitimden geçenlerin çalıştıkları bölgelerde aldıkları eğitimi aktardıklarını söyledi.