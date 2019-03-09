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Beden eğitimi dersinde hayatını kaybeden liseli genç defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde beden eğitimi dersinde maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 11.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde beden eğitimi dersinde maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde arkadaşlarıyla beden eğitimi dersinde maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Emirkan Erişoğlu (17) Yenice ilçesi Yamaç köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Gözyaşlarına boğulan anne ve baba Erişoğlu, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından teselli edildi.
17 yaşındaki gencin cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Yenice Kaymakamı Muhammet Evlice, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, KARDEMİR çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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