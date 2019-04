Beden eğitimi dersini tarlada yaptılar

Tokat’ta beden eğitimi dersini tarlada yapan ortaokul öğrencileri ıspanak topladı, ot yoldu.

Tokat Valiliği tarafından hayata geçirilen “Tarım Tokat” projesinden ilham alınarak “Tarlada izi olmayanın, harmanda izi olmaz” ata sözünden hareketler sıra dışı bir etkinlik yapıldı. Özel Ayışığı Orta Okul öğrencileri beden eğitimi derslerini tarlada yaptı. Servislerle şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan köye getirilen öğrencilere Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Şişmaner kültürfizik hareketi ve ısınma hareketleri yaptırdı. Daha öğrenciler tarlaya geçerek önce ot yoldu, ıspanak toplamayı öğrendi. Rençberlerin yanında ıspanak toplamayı öğrenen öğrenciler sıra dışı bir gün geçirirken günün sonunda not öğretmenlerinden not aldılar.

Okul Müdürü Ramazan Maviş, öğrencilerin tarlada çalışan insanların hangi koşulda çalıştıklarını gördüklerini ifade ederek, “Sanıyorum ki öğrencilerimiz bundan sonra sofralarına bu tür yiyecekler geldiğinde bugünü eminim anımsayacaklardır” dedi. Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Esin Tuna ise tarım sporu adını koydukları etkinlikte öğrencilerin tarlada çalışarak not kazandığını belirterek, “Sporla tarımı birleştirdik. Biz veliler olarak üretim aşamasının her kademesinde bulunan üretimi bilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Çocukların bir çoğu ilk kez tarlaya gelerek ıspanak hasadı yaptılar Çokta keyif aldılar mutlu bir şekilde okullarına dönecekler ve ailelerine anlatacak çok şeyleri olacak” diye konuştu.

"Keşke bende okusaydım"

Çiftçi İbrahim Sargın, tarlada çocukların ıspanak toplayarak farklı bir etkinlik düzenlediklerini, hayata dair önemli kazanımları olduğunu söyledi.

Tarlada çalışan 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Ünzile Eren, okula hiç gitmediğini belirterek çocuklara eğitim hayatlarına devam etmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Tarlada yaşın yağmurun içinde çalışmak zor, okumak daha iyi. Keşke bende okusaydım” diye konuştu. Öğrencilerden bir çoğuda tarlada çalışmanın zor olduğunu gördüklerini okumayı tercih ettiklerini kaydetti.



