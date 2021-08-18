Beden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti

Vücut güveni ve kendini sevmeye yönelik paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dao, kıvrımları olmadığı için onunla alay edenlere ve bir bebeği emziremeyeceğini söyleyenlere TikTok’ta yayınladığı videosuyla cevap verdi. Öz güvenini kırmak ya da estetik ameliyatlara başvurmak yerine Dao, doğal vücut hatlarını kabul ettiğini ve bununla çok mutlu olduğunu vurguladı.

Vücudunu beğenmediği için utanan zayıf kadınlara yönelik yapılan eleştirilerin, fazla kilosu olan kadınlara dair sert yorumlarla aynı olduğunu belirten Duo, “Kıvrım eksikliğim beni daha az kadın yapmıyor” dedi. Kendisine acımasız yorum yapanlara ise bedenini sevdiğini söyleyerek cevap verdi



