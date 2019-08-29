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Beden saatini yeniden kurmanın anahtarı hacamat ve akupunkturda

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Dr.

Beden saatini yeniden kurmanın anahtarı hacamat ve akupunkturda

Dr. Eun Sang Jeon, "Kore tıbbının akupunkturu ile geleneksel Türk tıbbının gözdesi hacamatı birlikte uygulayarak migren, obezite, kısırlık ve duruş bozuklukları gibi hastalıkları tedavi edilebilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Akupunktur Uzmanı Dr. Eun Sang Jeon migren, obezite ve kısırlık gibi hastalıkların hacamatla birlikte uygulanan akupunktur ile tedavi edilebileceğini söyledi.

Koreli doktor Jeon, yaptığı açıklamada, kupa tedavisinin ikiye ayrıldığını, ilkinin cilt kesikleri sonucu kan akışıyla yapılan hacamat olduğunun bilgisini verdi. Jeon, kuru ve ıslak kupa tedavisi arasındaki farkı şöyle özetledi: "Kuru kupa, kan alınmadan negatif basınç oluşturarak yapılır. Islak kupa tedavisinde ise negatif basınç ve cilt kesikleri oluşturarak kan alınır. Kuru kupa tedavisi dokulardaki toksin atılmasını destekleyerek cildin nefes almasına yardım eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Islak kupa tedavisi de metabolizmayı hızlandırır, toksinlerin dışarı atılmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin çalışmasını tetikler. Genel olarak kupa tedavisi analjezik, bağışıklık sistemini güçlendirici, hipolipidemik, antioksidan ve metabolizma hızlandırıcı gibi olumlu etkilere sahip".

Migren, obezite ve kısırlığa umut
Kupa tedavisi uygulamadan akupunktura geçmenin mümkün olduğunu belirten Koreli doktor, "Migren, obezite, kısırlık tedavisi için genellikle hacamat ve akupunktur yöntemleri birlikte uygulanır. Örneğin; obezite tedavisinde önce hacamat yapılır. Hacamat ile kan alınarak hastanın metabolizması hızlandırılır ardından akupunktur tedavisi uygulanır. Hasta ve hastalığın durumuna göre tedavi şekline doktor karar verir" ifadelerini kullandı.

Duruş bozukluğuna çift koldan çözüm
Günümüzde artan migren hastalığına da dikkati çeken Jeon, Kore ve Türk tıbbında yer alan kupa tedavilerini birlikte uygulamanın etkiyi arttırdığına işaret ederek, "Kore tıbbında baş ağrısı için akupunktur, kupa ve bitkisel tedavi birlikte kullanılır. Onun dışında boyun kasların gerilmesi ile ortaya çıkan baş ağrısı tedavisinde kayropraktik yöntemi ile boyun kemikleri düzeltilir, akupunktur ile kas gerilmesi giderilir ve duruş bozukluğu düzeltilir. Migren magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyorsa takviye yapılır" diye konuştu.

Dört tipten hangisisiniz
Akupunkturun kişiye özel uygulandığını söyleyen Jeon, sözlerini şöyle tamamladı: "Kore’ye özgün, geleneksel ve kişiselleştirilmiş bir tıp alanı olan Sasang tipolojisinde hastalar dört tipten biri olarak sınıflandırılır: Tae-Yang (TY), So-Yang (SY), Tae-Eum (TE) ve So-Eum (SE). Her grubun psikoloji, fizyoloji ve patoloji özellikleri farklı olduğu için akupunktur tedavisi tiplere göre değişir. İlk olarak TCI testi yapılır sonra deneyimli doktorlar tarafından Sasang tipleri belirlenir. Sonra kişiye özel akupunktur tedavisi uygulanır. Kore’deki klinik çalışmalarda kişiselleştirilmiş akupunktur tedavisinin olumlu sonuçlar doğurduğu belirlendi. Fakat kişiye özel hacamat henüz uygulanmıyor. Kupa tedavisinin uygulama yerleri insanların tiplerine göre değil, semptomlara göre seçiliyor".

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