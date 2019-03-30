Bedenini bilime adadı

Nermin Türkmen’in bedeni, vasiyeti ve ailesinin izniyle kadavra olarak Ege Üniversitesine bağışlandı.

Nermin Türkmen, vasiyetinde bedeninin tıp eğitiminde kullanılmak üzere kadavra olarak bağışlanmasını istedi. 2018 yılında vefat eden Nermin Türkmen’in isteğini yerine getiren ailesi, naaşını bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına bağışladı.

Bağış için Anatomi Ana Bilim Dalında düzenlenen anma törenine Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk, Türkmen ailesi, akademisyenler ile Nermin Türkmen’in dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Nermin Türkmen’in kızı EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Jale Türkmen, "Annem vücudunu bağışlayarak bizlere de rehberlik etti. Bizlere hiç bilmediğimiz bir pencere açtı. İnsan bedenin toprakla buluşması tabii ki de çok anlamlı. Ancak öncesinde tıp bilimine böyle bir hizmette bulunmak çok güzel bir fırsat. Annem bilime, cumhuriyete ve laikliğe sonuna kadar inanmış bir yurttaştı. Şu anda hissedebiliyor mu bilmiyorum ama burası tam onun olmak istediği yer. Böyle bir ortamda uğurlanmak anneme çok yakışıyor. Bizim için büyük bir gurur hem de büyük bir teselli. Yarım bıraktığı öğretmenlik mesleğini burada yapacağını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu.