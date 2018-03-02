KADIN

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Akupresür (akubası), vücudumuzda dolaşan yaşam enerjisi konseptine dayanan geleneksel bir Çin tıp tekniğidir. Bu teknik, vücuttaki bazı ana organlara bağlı basınç noktaları ile çalışır. Bu noktalara doğru şekilde basınç uygulayarak, çeşitli sağlık sorunlarını tedavi edebilirsiniz. Baş ağrısı, soğuk algınlığı/grip ve yorgunluk gibi can sıkıcı sağlık sorunlarını bu şekilde hafifletebilirsiniz. İşte vücudunuzu ve zihninizi iyileştirmeye iyileştirmeye yardımcı olacak 12 basınç noktası...

Günlük ilaç kullanımından ve doktor ziyaretlerinizden vazgeçeceksiniz.

İşte Aküpresür Noktaları

1 / 12

Feng Chi

Feng Chi
Baş ağrısı, migren, göz bulanıklığı, yorgunluk, düşük enerji ve soğuk / grip belirtileri için. Noktalar başın arkasında, ortada, kulak ile omurganın başlangıcı arasında bulunur. Bu noktaları masaj yapmak, burun tıkanıklığını, gözlerde ve kulaklarda ağrı, şiddetli baş ağrısı ve migreni hafifletmeye yardımcı olur.
2 / 12

Jian Jing

Jian Jing
Boyun sertliği, omuz gerginliği ve kronik günlük baş ağrısı için. Bu nokta rotator manşet ile vertebral kolon arasında bulunur. Başparmağınız ve orta parmağınızla omuz kasına basarak bulunabilir. İşaret veya veya baş parmağınızı kullanarak aşağıya doğru basınç uygulayınız. 4-5 saniye boyunca masaj yapın.
3 / 12

San Yin Jiao

San Yin Jiao
Ürolojik bozukluklar, pelvik bozukluklar, menstrüel kramplar, uykusuzluk ve kadının genel sağlığının iyileştirilmesi için. Görseldeki gibi ayak bileğinizin 4 parmak genişliğinde bulunur. Bu noktayı bulun ve sıkı bir basınç uygulayın. 4-5 saniye masaj yapın. Hamielyseniz bu yöntemi uygulamayın.
4 / 12

Zhong Zhu

Zhong Zhu
Geçici baş ağrısı, omuz ağrısı, boyun gerginliği ve bel ağrısı için. Bu nokta yüzük ve küçük parmağınız arasındaki oyukta bulunur. Sert baskı uygulayın ve 4-5 saniye boyunca masaj yapın.
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Zu San Li

Zu San Li
Gastrointestinal problemler, kusma, mide bulantısı, stres ve yorgunluk tedavisi için... Bacağınızın dışa bakan tarafında diz kapağının 4 karış altındaki kas bölgesine 4-5 saniye basınç uygulayın.
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Nei Guan

Nei Guan
Gebelik, mide rahatsızlığı, bulantı, karpal tünel sendromu ve baş ağrısı tedavisi için. Bileğinizin iç tarafındaki noktaya (görseldeki gibi) 4-5 saniye hafif masaj yapın.
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Shou San Li

Shou San Li
Boyun sertliği, omuz ağrısı, tenis dirseği ve ishal tedavisinde. Görseldeki gibi bölgeye sıkı bir basınç uygulayın ve 4-5 saniye masaj uygulayın.
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He Gu

He Gu
Baş ağrısı, boyun ağrısı, stres, yüz ağrısı ve diş ağrısı tedavisinde. Baş parmağınız ile işaret parmağınızın arasında yer almaktadır.Derin basınç uygulayın ve 4 -5 saniye boyunca uyarın. Hamilelik süresince kullanılmamalıdır.
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Tai Chong

Tai Chong
Stres, bel ağrısı, yüksek tansiyon, menstrüel kramplar, eklem ağrısı, uykusuzluk ve inme sonrası depresyon tedavisi. Görseldeki gibi bu noktaya basınç uygulayın ve masaj yapın.
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Yin Tang

Yin Tang
Göz yorgunluğunun, baş ağrısının giderilmesi, burun ve sinüs tıkanıklığının tedavisi, uykusuzluğun iyileştirilmesi ve beynin etkinliğinin artırılması için. Nasıl bulunur: Kaşlarınız arasında yer alır. Parmaklarınızı kullanarak yaklaşık bir dakika boyunca yavaşça bu noktaya basın ve ardından serbest bırakın. Haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.
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Lao Gong

Lao Gong
Ağız ülseri, hafif ateş, endişe tedavisinde. Avucunuzun içinde yüzük parmağınızın hizasına baş parmağınızı bastırın. 4-5 saniye masaj yapın. 2-3 defa tekrarlayın.
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Qi Hai Shu

Qi Hai Shu
Sırt ağrısı, düzensiz adet kanamaları ve astım tedavisinde. Kalçanın üst ucunun üstünde 2 parmak genişliğinde bulunabilir. Daha iyi anlamak için görselden yararlanın. Başparmaklarınızı kullanarak, omurganın her iki yanına 4-5 saniye boyunca masaj yapabilirsiniz. Her gün tekrarlayın.
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Akupresür Akupresür noktaları

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