HABER

Bedenlerimizin büyümesi dünyada gıda ihtiyacını nasıl etkileyecek?

23.12.2019 13:36 | Son Güncelleme

Bu yüzyıl sonunda dünya nüfusunu beslemek için yüzde 80 gıda artışı olması gerekecek. Bunun bir kısmı nüfus artışından, yüzde 19'a yakın bir kısmı ise bedenlerimizin büyümesi nedeniyle oluşan ekstra kalori ihtiyacından kaynaklı olacak. Kalori ihtiyacının artması yoksul ülkelerde gıda eşitsizliğinin de artmasına yol açabilir.

Bedenlerimizin büyümesi dünyada gıda ihtiyacını nasıl etkileyecek?

2100'e girdiğimizde dünya nüfusunu beslemek için yüzde 80 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağız.

Almanya'dan araştırmacılar, Vücut Kitle Indeksi (VKİ) sürekli artma eğiliminde olduğu için, insanların daha fazla kalori tüketmesi gerekeceğini söylüyor.

Plos One dergisinde yayımlanan araştırma, daha fazla kalori ihtiyacının karşılanmaması durumunda dünyada eşitsizliğin artacağı sonucuna varıyor.

Gottingen Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırma, kalori ihtiyacı artışının yüzde 61'inin nüfus artışından kaynaklanacağını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminlerine göre, 2010'da 7 milyar olan dünya nüfusu 2100'de 11 milyara yükselecek.

Ancak kalori artışının yüzde 19'a yakını dünya nüfusunun boy ve kilo artışından kaynaklı olacağı tahmin ediliyor.

Araştırmayı kaleme alan Dünya Sebze Merkezi'nden Lutz Depenbusch'a göre, "VKİ'de ve boyda artış tahminiyle bağlantılı olarak 2010 ile 2100 arasında kişi başına günlük enerji ihtiyacı 253 kalori artış gösterecek" diyor.

patates kızartması

Gıda eşitsizliği artacak

Depenbusch, bunun Hindistan ve Nijerya'nın 2010'daki toplam kalori ihtiyacına eşdeğer olduğunu söylüyor.

Günde 253 kalori, iki muza veya bir porsiyon patates kızartmasına eşdeğer.

Gelecekte bu kalori ihtiyacı artışından en fazla etkilenecek olan bölge, Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkeler olacak.

Bu bölge hızlı bir nüfus artışına tanık oluyor.

Uzmanlar, bu artışa yanıt verecek doğru küresel gıda politikaları izlenmesi gerektiğini, aksi halde gıda eşitsizliği ve ekonomik eşitsizliğin artacağı uyarısında bulunuyor.

Gıdaya talebin artması ile fiyatların da artacağı, zengin ülkelerin bu fiyat artışına adapte olabileceği, ama yoksul ülkelerin zorlanacağı ve beslenme yetersizliklerinin ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyorYunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor
Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezasıCemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'da 5 kişiye idam cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ankara'daki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Emre Belözoğlu açıkladı: ''Ersun Yanal bana...''

Emre Belözoğlu açıkladı: ''Ersun Yanal bana...''

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'daki Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Yunanistan'da saldırganlar Türkiye Konsolosluğu çalışanının arabasını ateşe verdi

Türkiye Konsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi

Seçim yarışında ikinci perde!

Seçim yarışında ikinci perde!

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.