Bedenlerimizin büyümesi dünyada gıda ihtiyacını nasıl etkileyecek?

2100'e girdiğimizde dünya nüfusunu beslemek için yüzde 80 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağız.

Almanya'dan araştırmacılar, Vücut Kitle Indeksi (VKİ) sürekli artma eğiliminde olduğu için, insanların daha fazla kalori tüketmesi gerekeceğini söylüyor.

Plos One dergisinde yayımlanan araştırma, daha fazla kalori ihtiyacının karşılanmaması durumunda dünyada eşitsizliğin artacağı sonucuna varıyor.

Gottingen Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırma, kalori ihtiyacı artışının yüzde 61'inin nüfus artışından kaynaklanacağını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminlerine göre, 2010'da 7 milyar olan dünya nüfusu 2100'de 11 milyara yükselecek.

Ancak kalori artışının yüzde 19'a yakını dünya nüfusunun boy ve kilo artışından kaynaklı olacağı tahmin ediliyor.

Araştırmayı kaleme alan Dünya Sebze Merkezi'nden Lutz Depenbusch'a göre, "VKİ'de ve boyda artış tahminiyle bağlantılı olarak 2010 ile 2100 arasında kişi başına günlük enerji ihtiyacı 253 kalori artış gösterecek" diyor.

Gıda eşitsizliği artacak

Depenbusch, bunun Hindistan ve Nijerya'nın 2010'daki toplam kalori ihtiyacına eşdeğer olduğunu söylüyor.