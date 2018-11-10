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Bedenleriyle 'Atam' yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Antalya-DHA) ANTALYA'da, Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulu öğrencilerin bedenleriyle 'Atam' yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında andı.

Antalya-DHA) ANTALYA'da, Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulu öğrencilerin bedenleriyle 'Atam' yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında andı. Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Bedriye Bileydi ilk ve ortaokulunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler Atatürk temalı şiirler okudu. Öğrenciler daha sonra okulun bahçesinde bedenleriyle 'Atam' yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Öğrenciler bu anları drone ile görüntüledi.

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