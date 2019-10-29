Bedenleriyle ay yıldız oluşturup, kumaşları birleştirerek Türk bayrağı yaptılar

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Düzenlenen programda öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız oluştururken, şeritler halinde kesilmiş kumaşların dokunmasıyla 108 metrekarelik Türk bayrağı yapılması da ilgiyle izlendi.

Finike'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakam Ergün Baysal'ın kaymakamlık binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Finike 100'üncü Yıl Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa ise Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başsavcı Uygur Kaan Arısoy, Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, gaziler, muhtarlar ve kent sakinleri katıldı.

Kaymakam Baysal ve Başkan Geyikçi'nin tören alanına çıkarak, halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Baysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından tören geçişi yapıldı. Öğrencilerin şiirlerini seslendirdiği kutlamalarda, il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.