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Bedensel engeli 6 yaşındaki Aysel'e anlamlı 23 Nisan hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bedensel engeli 6 yaşındaki Aysel'e anlamlı 23 Nisan hediyesi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşayan doğuştan bedensel engelli 6 yaşındaki Aysel Arat'a, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak tekerlikli sandalye verildi.

Bingöl'de gönüllü gençler tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hayırseverler aracılığıyla desteklenmesi amacıyla kurulan "Sizin Sesiniz İyilik Derneği tarafından, ilçenin Hacılar köyünde yaşayan Arat'ın tekerlekli sandalye ihtiyacının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan çağrı üzerine hayırseverlerin desteğiyle temin edilen çok fonksiyonlu tekerlekli sandalye, oyuncak ve ayakkabıdan oluşan hediye seti, dernek yöneticileri tarafından Hacılar Köyü İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Arat'a 23 Nisan'da teslim edildi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Korkut, derneğin kısa süre önce kurulduğunu, dernek olarak bugüne kadar 6'sı akülü 9 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Hedeflerinin hem Türkiye'de de hem yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu dile getiren Korkut, "Suriye'deki iç savaşta başından aldığı darbeyle felç kalan ve İstanbul'da ikamet eden 7 yaşındaki Yusuf'a da Bingöl'den tekerlekli sandalye, elbise, tablet ve oyuncak yolladık." dedi.

Korkut, bu yardımların süreceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bedensel engelli Bingöl

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