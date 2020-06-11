Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!

26 yaşındaki Shane Burcaw, sinirleri ve kasları etkileyen spinal kas atrofisi (SMA) hastalığı ile dünyaya geldi. 25 yaşındaki Hannah Aylward ise, üç yıl önce Shane’in hayatını anlatan bir belgesel izledikten sonra ona ulaşmaya karar verdi. Bu sayede tanışan ikili birbirlerine aşık oldu.

Bazı internet trolleri, çiftin yaşadığı ilişkiyi "anormal" ve "iğrenç" olarak tanımlarken, bazı insanlar Hannah'ın bakıcı veya Shane'in akrabası olduğunu düşünüyor.

Shane ve Hannah bu konudaki yanlış fikirleri değiştirebilmek için yaşadıkları ilişkiyi anlatan bir YouTube kanalı açtı. Kanalın 127 binden fazla takipçisi var.

Gelen sorular üzerine bir video çeken ikili “Amacımız, engelliliğin ve bizimki gibi ilişkilerin normal olduğunu anlatmak” dedi.

Minnesota’da üniversite öğrencisi olan Hannah ve Pensilvanya’da yaşayan Shane, tanışmadan önce birkaç kez mesajlaştı. İkili, tanıştıktan sonra birlikte dört gün geçirerek ilişkilerinin yürüyebileceğini gördü. 2018’de ise aynı evde yaşamaya başladılar.