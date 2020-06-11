Bedensel engelli adam ve sevgilisi ön yargıları kırıyor!

26 yaşındaki Shane Burcaw, sinirleri ve kasları etkileyen spinal kas atrofisi (SMA) hastalığı ile dünyaya geldi. 25 yaşındaki Hannah Aylward ise, üç yıl önce Shane’in hayatını anlatan bir belgesel izledikten sonra ona ulaşmaya karar verdi. Bu sayede tanışan ikili birbirlerine aşık oldu.
Bazı internet trolleri, çiftin yaşadığı ilişkiyi "anormal" ve "iğrenç" olarak tanımlarken, bazı insanlar Hannah'ın bakıcı veya Shane'in akrabası olduğunu düşünüyor.
Shane ve Hannah bu konudaki yanlış fikirleri değiştirebilmek için yaşadıkları ilişkiyi anlatan bir YouTube kanalı açtı. Kanalın 127 binden fazla takipçisi var.
Gelen sorular üzerine bir video çeken ikili “Amacımız, engelliliğin ve bizimki gibi ilişkilerin normal olduğunu anlatmak” dedi.
Minnesota’da üniversite öğrencisi olan Hannah ve Pensilvanya’da yaşayan Shane, tanışmadan önce birkaç kez mesajlaştı. İkili, tanıştıktan sonra birlikte dört gün geçirerek ilişkilerinin yürüyebileceğini gördü. 2018’de ise aynı evde yaşamaya başladılar.
İlişkileri hakkında açıklama yapan Shane, “Engellilikle ilgili çok fazla zarar verici ön yargı var. En yaygın düşünce ise, engelli insanların romantik bir ilişki yaşayamayacağı veya buna değer olmadıkları yönünde. Hannah ve ben birlikte dışarıdayken insanlar sıklıkla onunla kardeş olduğumuzu, onun bakıcım olduğunu ya da en kötüsü annem olduğunu düşünüyor” dedi.
İlişkileri hakkında hala çok sayıda soru ve eleştiri gelse de, videolarına ve Instagram sayfalarına büyük oranda pozitif yorumlar geliyor.
Yorumlardan biri “İlişkiniz bana ilham veriyor. Benim için ruhsal bağ ve kişilik çok önemlidir. Görünen o ki, siz de birbirinize derin bir şekilde bağlısınız. Bana umut verdiğiniz için teşekkürler” derken, bir diğer takipçi ise “Ben de SMA hastasıyım ve sizinki gibi gerçek bir ilişkinin mümkün olduğunu görmek içimi ısıtıyor” dedi.
Çektikleri son videoda, ilişkilerinde cinselliği nasıl yaşadıklarına dair hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Shane, konuyla ilgili espriler yaparak seks hayatlarının yolunda olduğunu söyledi.