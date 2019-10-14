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Bedensel engelli Berat'ın eğitimi için yol yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 20:49 | Son Güncelleme

MARMARİS'in kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan, ailesinin eğitimine devam edebilmesi için 70 metrelik patika yolda sırtında taşıdığı yüzde 99 bedensel engelli Berat Selçuk (11) için 4 metre genişliğinde yol yapıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'in kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan, ailesinin eğitimine devam edebilmesi için 70 metrelik patika yolda sırtında taşıdığı yüzde 99 bedensel engelli Berat Selçuk (11) için 4 metre genişliğinde yol yapıldı.

Söğüt Mahallesi'nde oturan, ev kadını Sibel (30) ve garsonluk yapan Haydar Selçuk (37) çiftinin oğlu Berat, yüzde 99 bedensel engelli doğdu. Berat'ın üzerine titreyen ailesi, fedakarlıktan kaçınmadı. Berat, eğitimi için Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürülmeye başlandı. Ancak Berat'ı merkeze götürecek araç, yol bozukluğu nedeniyle evin önüne kadar gelemedi. Berat'ı, Marmaris ilçe merkezindeki rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün 70 metrelik patika yolda sırtında taşıyan ve ana yolda bekleyen araca çocuğunu teslim eden çiftten anne Sibel Selçuk, bel fıtığı oldu.

Durumdan haberdar olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, aileyle görüştü. Ardından yol yapımı için harekete geçildi. Muğla Valiliği'nden alınan olurla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hazine arazisi üzerinde yol açma çalışması başlattı. 4 ay süren altyapı ve yol çalışmaları kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yol yapıldı. Yol için yetkililere teşekkür eden baba Haydar Selçuk, "Uzun mücadelemiz sonucunda yolumuza kavuştuk. Devlet ve belediye yetkililerine çok teşekkür ederim" dedi. Anne Sibel Selçuk ise, "Berat'ın kilosu arttıkça, patika yolda gidip gelmek artık çok zor oluyordu. Yolun yapılması için çalmadığımız kapı kalmamıştı. Yetkililer harekete geçti. Herkese minnettarım" dedi.

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