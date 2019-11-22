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Bedensel engelli iki kardeş alevlerin arasından çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:52 | Son Güncelleme

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2'si bedensel engelli 4 kişinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2'si bedensel engelli 4 kişinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Bitişik evde oturan ailenin damadı Osman Tokkaş (43) ise yardıma koştuğu sırada başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.
Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Ramazan Kat'a ait tek katlı evde, bugün saat 10.00 sıralarında, sobadan çıktığı düşünülen yangın başladı. Evden yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada ailenin yakınları ve komşuları yardıma koştu. Ramazan Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43), başına düşen kiremit nedeniyle başından yaralandı. Evdeki bedensel engelli kardeşler Şenol Kat (32) ve Aysel Akıncı'nın (41) yanı sıra babaları Ramazan Kat evden çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu. Yaralanan Osman Tokkaş'a sağlık ekipleri müdahale etti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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