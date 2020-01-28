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Bedensel engelli milli yüzücü sol ayağıyla hikayesini yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bedensel engelli milli yüzücü sol ayağıyla hikayesini yazdı

MANİSA (AA) - Yüz bin kişide bir görülen Rombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin, hayat hikayesini anlattığı "Hayatın Sefa'sı" kitabı yayımlandı.

Katıldığı müsabakalarda 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 1 Kıtalararası Şampiyona üçüncülüğü bulunan, sporcu kimliğinin yanı sıra "motivasyon konuşmacısı" olarak da çeşitli organizasyonlarda yer alan Yurtkölesi, sol ayağıyla yazdığı kitabında; hayata pozitif bakmak, mutlu olmak ve şükretmek için birçok sebep olduğunu anlatıyor.

Sefa Yurtkölesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabını okurlarla buluşturduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gittiği konferanslarda kendisine en çok sorulan sorulardan birinin "Kitabınız var mı?" olduğunu aktaran Yurtkölesi, santral görevlisi olarak çalıştığı Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğünde işini yaparken, bir yandan da ayağı ile kitabını yazdığını anlattı.

Kitabı 6 ayda tamamladığını belirten Yurtkölesi, "Herkes 'Ayağınla yazmak zor olmadı mı?' diye soruyor. Kesinlikle zor olmadı. Sizin elinizle yaptığınız bir işi ben ayağımla çok rahat yapabiliyorum. Doğuştan engelli olduğum için ayaklarımı kullanma konusunda profesyonelleştim." diye konuştu.

Bazen "Nasıl isyan etmiyorsun?" gibi sorularla da karşılaştığına değinen Yurtkölesi, "Onlara 'Şükredecek o kadar çok şeyim var ki, isyan etmeye vakit bile bulamıyorum.' diyorum. İnsanlar bunu yaşam felsefesi haline getirirlerse, hayata pozitif bakmayı öğrenirler. Kendinden üste bakarsan hiçbir zaman mutlu olamazsın. Kendinden aşağıdakileri göreceksin ki her zaman mutlu olabilesin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Milli yüzücü Sefa Yurtkölesi Sefa Yurtkölesi

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