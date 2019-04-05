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Bedensel engelli muhtar, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Mahallesi'nde muhtar seçilen bedensel engelli Mehmet Kamış (53), mazbatasını aldı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Mahallesi'nde muhtar seçilen bedensel engelli Mehmet Kamış (53), mazbatasını aldı. Güreşirken, boynunun kırılması nedeniyle belden aşağısı tutmayan Kamış, "İnanarak, yola çıktık. Allah'ın izniyle önümüzde engel kalmayacak. Yeter ki bize engel olmayın. Engelliden de muhtar olurmuş, onu göstereceğiz" dedi. Gölcük'te, 1991 yılında minder güreşi yaparken, boynunun kırılması sonucu belden aşağısı tutmayan Mehmet Kamış, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yaşadığı İrşadiye Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. 3 muhtar adayının bulunduğu, 291 seçmenin oy kullandığı mahallede 130 oyla muhtar seçilip, mazbatasını alan Kamış, mahallesine yapacağı projeleri gerçekleştirmek için sabırsızlandığını söyledi. Daha önce su tesisatçılığı yapan ve engeli nedeniyle malulen emekli edilen, 1 çocuk babası Kamış, gençliğinde boks, güreş ve karate gibi birçok spor dalıyla uğraştığını belirtti. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadığını dile getiren Mehmet Kamış, "Adaylık sürecinde engelimle ilgili hiçbir olumsuz tepki almadım. Vatandaş zaten beni tanıyordu. Biz de 'Bismillah' diyerek, bu yola çıktık. Başarıyla seçimi kazanıp, muhtar olduk. Ben normalde sporcuyum. Engelimi her zaman artıya çevirmeye çalıştım. Mücadeleyi hiçbir zaman elden bırakmadım. Etrafımda bizim gençlerimiz, azalarımız var. Köylü arkamda, halk arkamda; o yüzden herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu. Minder güreşi yaptığı 1991'de antrenmanda boynunun kırıldığını anlatan Kamış, şunları söyledi: "Felç oldum. Bizim bir iddiamız var. Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ile daha önceden tanışıklığımız var. Hizmet yapacağız Allah nasip ederse. Projemiz çok. İlk hareketimiz köyün girişindeki taş ocağı yığıntısını düzeltmek istiyoruz. İkinci projemiz ise tarla yollarını açmak olacak. Sıkıntıları gidereceğiz. İrşadiye'nin üstünde bir mesire alanımız var. O mesire alanına engelli kardeşlerimiz geldiği zaman hiçbir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapacağız. Şu anda ufak tefek sıkıntılar var. Biz yetkililerle görüşüyoruz. Aynı zamanda Gölcük Engelliler Derneği'nde de 17 senedir faaliyet gösteriyorum. Çalışkan bir insanım, sosyal bir insanım. Başaracağımızı herkes biliyor. İnanarak yola çıktık. Allah'ın izniyle önümüzde engel kalmayacak. Yeter ki bize engel olmayın. Engelliden de muhtar olurmuş. Onu göstereceğiz."

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