HABER

Bedensel engelli Yarensu'dan 'yoluma dokunmayın' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yüzde 99 bedensel engelli 11 yaşındaki Yarensu Akbaş'ın dışarı çıkıp hava alması için ailesi tarafından yapılan engelli rampası, apartman sakinlerinin şikayetine neden oldu.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yüzde 99 bedensel engelli 11 yaşındaki Yarensu Akbaş'ın dışarı çıkıp hava alması için ailesi tarafından yapılan engelli rampası, apartman sakinlerinin şikayetine neden oldu. 3 ay önce yapılan yol sayesinde parka çıkıp sosyalleşebildiğini dile getiren Yarensu, bu yol olmadan önce canının çok sıkıldığını söyleyerek, "Yoluma dokunmayın" dedi. Engelli yolunun durumuyla ilgili mahkeme kararı bekleniyor. Seferihisar'ın Camıkebir Mahalesi'nde, oto tamircisi Abdullah Öztekin (31) ile evli olan ev kadını Özlem Öztekin'in (29) ilk eşinden olan kızı Yarensu Akbaş, 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Akbaş, tedavisinin ardından omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Öztekin çifti, 6 aylık bebekleri Esila’nın dünyaya gelmesiyle birlikte, Yarensu'nun daha da olgunlaştığını ve sosyalleşmek istediğini görüp, zemin kattaki dairelerinin arka tarafına engelli rampası yaptı. Ancak apartman sakinlerinden, üst katta oturan H.C., Abdullah Öztekin'in zemin kattaki dairesinin balkonunun üstüne 5-6 metre uzunlukta sac gölgelik ve bahçeye de engelli rampası yapmasını mahkemeye taşıdı. Apartman girişinde engelli rampası bulunmasına rağmen Öztekin'in ayrıca kendi evine de sac rampa yaptığını belirtti. Gölgelik ve rampanın apartmanın plan, proje ve ruhsatına aykırı olduğunu vurgulayarak kaldırılması için dava açtı. Gölgelik ve rampanın güneşli havalarda aşırı sıcağa, yağmur yağdığında ise gürültüye neden olduğunu belirtti. Yarensu'nun tüm ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını anlatan baba Abdullah Öztekin, evde özel eğitim alan kızlarının 4'üncü sınıftan 5'e geçtiğini belirterek, "Kızımıza güzel bir gelecek sunmak istiyoruz. 2017'de bu eve taşındık. Daire girişinden akülü arabayla girmek zor oluyordu. Zemin katta oturduğumuz için bahçe yoluna engelli rampası yapmayı düşündük. Tüm apartman sakinlerine konuyu anlattım. Hepsinin iznini aldık. 'Yaren bizim de çocuğumuz' dediler. Ben de yolu kendi imkanlarımla yaptım. 3 aydır bu yolu kullanıyoruz. Yaren kendisi eve girip çıkabiliyor. Hava alıyor, parka gidiyor" dedi. Engelli yolunun altına Seferihisar Belediyesi'nin taş döşediğini dile getiren Öztekin, apartman sakinlerinin itirazını eve gelen tebligat ile öğrendiklerini söyledi. Öztekin, "Çocuğumuz sosyalleşmek istiyor. Evde canı sıkılıyor. Kapıda tümsekler var, girip çıkmak zor oluyordu. Apartman sakinlerinin göz zevkini bozuyormuş. Burada yığılı molozlar göz zevklerini bozmuyor da bu yol bozuyor" dedi. 'HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN' Omurilik zedelenmesi nedeniyle tek böbreği çalışan Yarensu'nun bakımıyla birebir ilgilenen anne Özlem Öztekin ise kızlarını dışarı çıkarırken önce çok zorlandıklarını belirterek, şunları söyledi: "Kızımda kemik erimesi var. Kucağımıza alırken kemikleri zedelenir diye korkuyorduk. Bu yolu yapmadan önce herkesten izin aldık. Şimdi 'biz izin vermiyoruz' diyorlar. Biz buradaki moloz yığınını kaldırdık. Şimdi yolun etrafı bir hayırsever tarafından çimlendirilecek ve peyzaj çalışması yapılacak. Anne olarak benim çocuğumun da gezip tozmasını istiyorum. Herkes elini vicdanına koysun. O da parka gitmek, arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Tek isteğim, kızımın yolunu kaldırtmasınlar. Hakim ve savcıların adaletine güveniyorum." YARENSU YOLUNU ÇOK SEVDİ Yarensu Akbaş ise yolun kaldırılmaması için çağrıda bulunarak, "Bu yol olmadan önce canım çok sıkılıyordu. Bu yol için devletimize, anneme, babama teşekkür ederim. Evet bu yol çok güzel oldu. Ama bu yolu kaldırmak istiyorlar. Ve ben kaldırılmasını istemiyorum. Yoluma dokunmayın. Parka gidiyorum buradan, ya da bir tur atıp eve geliyorum" diye konuştu.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladıİkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
Marmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldıMarmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.