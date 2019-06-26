Bedensel engelli Yarensu'dan 'yoluma dokunmayın' çağrısı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yüzde 99 bedensel engelli 11 yaşındaki Yarensu Akbaş'ın dışarı çıkıp hava alması için ailesi tarafından yapılan engelli rampası, apartman sakinlerinin şikayetine neden oldu. 3 ay önce yapılan yol sayesinde parka çıkıp sosyalleşebildiğini dile getiren Yarensu, bu yol olmadan önce canının çok sıkıldığını söyleyerek, "Yoluma dokunmayın" dedi. Engelli yolunun durumuyla ilgili mahkeme kararı bekleniyor. Seferihisar'ın Camıkebir Mahalesi'nde, oto tamircisi Abdullah Öztekin (31) ile evli olan ev kadını Özlem Öztekin'in (29) ilk eşinden olan kızı Yarensu Akbaş, 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Akbaş, tedavisinin ardından omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Öztekin çifti, 6 aylık bebekleri Esila’nın dünyaya gelmesiyle birlikte, Yarensu'nun daha da olgunlaştığını ve sosyalleşmek istediğini görüp, zemin kattaki dairelerinin arka tarafına engelli rampası yaptı. Ancak apartman sakinlerinden, üst katta oturan H.C., Abdullah Öztekin'in zemin kattaki dairesinin balkonunun üstüne 5-6 metre uzunlukta sac gölgelik ve bahçeye de engelli rampası yapmasını mahkemeye taşıdı. Apartman girişinde engelli rampası bulunmasına rağmen Öztekin'in ayrıca kendi evine de sac rampa yaptığını belirtti. Gölgelik ve rampanın apartmanın plan, proje ve ruhsatına aykırı olduğunu vurgulayarak kaldırılması için dava açtı. Gölgelik ve rampanın güneşli havalarda aşırı sıcağa, yağmur yağdığında ise gürültüye neden olduğunu belirtti. Yarensu'nun tüm ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını anlatan baba Abdullah Öztekin, evde özel eğitim alan kızlarının 4'üncü sınıftan 5'e geçtiğini belirterek, "Kızımıza güzel bir gelecek sunmak istiyoruz. 2017'de bu eve taşındık. Daire girişinden akülü arabayla girmek zor oluyordu. Zemin katta oturduğumuz için bahçe yoluna engelli rampası yapmayı düşündük. Tüm apartman sakinlerine konuyu anlattım. Hepsinin iznini aldık. 'Yaren bizim de çocuğumuz' dediler. Ben de yolu kendi imkanlarımla yaptım. 3 aydır bu yolu kullanıyoruz. Yaren kendisi eve girip çıkabiliyor. Hava alıyor, parka gidiyor" dedi. Engelli yolunun altına Seferihisar Belediyesi'nin taş döşediğini dile getiren Öztekin, apartman sakinlerinin itirazını eve gelen tebligat ile öğrendiklerini söyledi. Öztekin, "Çocuğumuz sosyalleşmek istiyor. Evde canı sıkılıyor. Kapıda tümsekler var, girip çıkmak zor oluyordu. Apartman sakinlerinin göz zevkini bozuyormuş. Burada yığılı molozlar göz zevklerini bozmuyor da bu yol bozuyor" dedi. 'HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN' Omurilik zedelenmesi nedeniyle tek böbreği çalışan Yarensu'nun bakımıyla birebir ilgilenen anne Özlem Öztekin ise kızlarını dışarı çıkarırken önce çok zorlandıklarını belirterek, şunları söyledi: "Kızımda kemik erimesi var. Kucağımıza alırken kemikleri zedelenir diye korkuyorduk. Bu yolu yapmadan önce herkesten izin aldık. Şimdi 'biz izin vermiyoruz' diyorlar. Biz buradaki moloz yığınını kaldırdık. Şimdi yolun etrafı bir hayırsever tarafından çimlendirilecek ve peyzaj çalışması yapılacak. Anne olarak benim çocuğumun da gezip tozmasını istiyorum. Herkes elini vicdanına koysun. O da parka gitmek, arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Tek isteğim, kızımın yolunu kaldırtmasınlar. Hakim ve savcıların adaletine güveniyorum." YARENSU YOLUNU ÇOK SEVDİ Yarensu Akbaş ise yolun kaldırılmaması için çağrıda bulunarak, "Bu yol olmadan önce canım çok sıkılıyordu. Bu yol için devletimize, anneme, babama teşekkür ederim. Evet bu yol çok güzel oldu. Ama bu yolu kaldırmak istiyorlar. Ve ben kaldırılmasını istemiyorum. Yoluma dokunmayın. Parka gidiyorum buradan, ya da bir tur atıp eve geliyorum" diye konuştu.

