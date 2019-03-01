HABER

Bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, manuel tekerlekli sandalyeyi elektrikli bisiklete dönüştüren ve elektrik enerjisi ile çalışan tekerlekli sandalye aparatı üretti.’Tekerlekli Sandalye Aparatı (TESAP)’ adı verilen proje ile manuel tekerlekli sandalyeler, elektrikli hale geliyor ve engelli vatandaşların başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan ya da kas gücü kullanmadan şehir içinde diledikleri yere gitmelerine olanak sağlıyor.

Bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluş

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, manuel tekerlekli sandalyeyi elektrikli bisiklete dönüştüren ve elektrik enerjisi ile çalışan tekerlekli sandalye aparatı üretti.
’Tekerlekli Sandalye Aparatı (TESAP)’ adı verilen proje ile manuel tekerlekli sandalyeler, elektrikli hale geliyor ve engelli vatandaşların başka birinin yardımına ihtiyaç duymadan ya da kas gücü kullanmadan şehir içinde diledikleri yere gitmelerine olanak sağlıyor. TESAP, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 1,5 saat yolculuk yapmaya imkan sunuyor.
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümünde eğitim gören Taner Güzel ve Hasan Çirkin isimli 2 öğrenci, ‘Tekerlekli Sandalye Aparatı ile Gidelim Her Yere’ isimli bir proje hazırladı. TESAP adı verilen proje ile yürüme engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak isteyen Çirkin ve Güzel, manuel tekerlekli sandalyeye monte edilen elektrikli bir apart geliştirmek için kolları sıvadı. Öğretmenleri nezaretinde çalışmalarına başlayan öğrenciler, ilk olarak TESAP’ın çizimini hazırladı. Öğrenciler, TESAP için 4 adet akü ve 1 de tekerlek dışındaki diğer parçaları okullarının atölyesinde imal etti. Aparatın motor kısmı ise tekerleğin içine yerleştirildi. TESAP’ın yönlendirilmesi için de direksiyon sistemi hazırlandı. Projenin her detayını düşünen öğrenciler, elektrik enerjisi ile çalışan TESAP’ı kullanan engelli vatandaşın güvenliği için de fren sistemi ekledi. Öğrenciler, 30 kilometre hıza ulaşabilen ve şarjı ile 1,5 saat gidebilen TESAP’ı uzun süren çalışmanın ardından kullanıma hazır hale getirdi.
Okul müdürü Asım Koçak, öğrencilerin hazırladığı projeyle ilgili olarak, “Okulumuzun elektrik bölümü öğrencileri Taner Güzel ve Hasan Çirkin, ‘Tekerlekli Sandalye Aparatı ile Gidelim Her Yere’ projesi hazırladı. Manuel tekerlekli sandalyenin önüne bağlanan TESAP, tekerlekli sandalyeyi akülü sandalyeye çevirerek engelli vatandaşların uzak mesafelere daha kısa zamanda ve daha rahat ulaşmalarına olanak sağlar. Böylece bedensel engelli vatandaşlarımız, günlük yaşamlarında evlerine bağlı kalmaktansa başkasının yardımına ihtiyaç duymadan şehir içinde dolaşabilir. TESAP, bu durumdaki vatandaşlarımızın daha rahat daha hızlı ve daha özgür hareket etmesini sağlayacak. Böylece engelli vatandaşlarımız, toplu taşıma araçlarını daha az kullanacak” şeklinde konuştu.
Öğrenciler de engelli vatandaşların bu apart sayesinde daha kolay ulaşım sağlayacağını belirterek, “Bedensel engelli vatandaşlarımız için yaptık bu aparatı. Onların hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Bizim yaptığımız çalışmanın büyük bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz” dediler.

Bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluş

Bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluş

Bedensel engellilerin hayatını kolaylaştıracak buluş

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Engellilere yönelik araştırmada dikkat çeken Türkiye ayrıntısıEngellilere yönelik araştırmada dikkat çeken Türkiye ayrıntısı
AVM’lerin 1 numaralı markası seçildiAVM’lerin 1 numaralı markası seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Tam isabet! O anlar böyle görüntülendi

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü ziyarete açılıyor

Kültür Bakanı duyurdu! İlk bölümü açılıyor

Sahte diplomayla kekemelik tedavisi sanığına 165 yıl hapis istemi

Sahte diplomalı dolandırıcıya 165 yıl hapis istemi

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.