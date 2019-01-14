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Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

TÜRK Halk Müziği'nin duayen isimlerinden Bedia Akartürk, Bursa'da gribal enfeksiyon tanısıyla özel bir hastanee tedaviye alındı.

Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRK Halk Müziği'nin duayen isimlerinden Bedia Akartürk, Bursa'da gribal enfeksiyon tanısıyla özel bir hastanee tedaviye alındı.
Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi 78 yaşındaki Bedia Akartürk, bu sabah Özel Medicana Bursa Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk'e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk'ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı.
Ziyaretçi akınına uğrayan Bedia Akartürk, DHA muhabirine konuştu. Önemli bir hastalığının olmadığını belirten Akartürk, "Önemli bir şey değil, grip Allah'a çok şükür. Allah kötü hastalıklardan korusun. Ancak gribal enfeksiyon olduğu için doktorlarım bırakmadı. Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağolsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Her dakika kontrol ediyorlar. öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle geldim hastaneye. Şu an tedavime devam ediliyor. Doktorlarım yarın son durumuma bakacaklar, duruma göre bir kaç gün daha tedavime devam edecekler. Sevenlerim korkmuş, korkacak bir şey yok Allah'a şükür. Allah sağlık versin. Ben daha halkımla, dinleyicilerimle birlikteyim her zaman için" dedi.
Akartürk, sanatçı dostlarının da kendisini yalnız bırakmadığını belirterek sürekli telefonla görüştüklerini söyledi.

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Bedia Akartürk, hastaneye kaldırıldı

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