Bedirhan bebeği şehit eden terörist yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya ile bir uzman çavuş ve 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarına katıldığı belirlenen terörist ve bu kişiyi evinde saklayan 3 zanlı yakalandı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i ziyaretinde gazetecilere, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda terör örgütü mensubu "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T'nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu teröristin 04.00 sıralarında yakalandığını kaydetti.

Yapılan aramada araziye gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek, 10 el bombası, iki sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, uyku tulumu, el radyosu ve panço ele geçirildiğini anlatan Akbıyık, şu açıklamayı yaptı: