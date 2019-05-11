Bedirhan bebeği şehit eden teröristin hamile olduğu belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı terörist Evin Sevim'in 5 aylık hamile olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın şehit edilmesi olayının faili olarak yakalanan "Azat" kod adlı Metin Daşdemir ile saldırıyı gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu Evin Sevim'in, kent merkezinde bir evde kaldığı ihbarını aldı.

Terörle Mücadele şubesi ekipleri terörist Sevim'i saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

"Rojevin" kod adlı teröristin Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin el yapımı patlayıcıyla şehit edildiği 31 Temmuz 2018'de Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik köyü Varkevik tepe bölgesindeki saldırının da faili olduğu tespit edildi.

- Terörist 5 aylık hamileymiş

Bu arada asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği terör saldırısında bombayı hazırlayan Sevim'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.