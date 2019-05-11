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Bedirhan bebeği şehit eden teröristin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Şehit bebeğin babası Serkan Karakaya: - "Hainler elbet bir gün son bulacaktır. Bu ülkeyi bölmeye, bayrağımızı indirmeye hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Eşimin ve çocuğumun ruhu şad olsun"

KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir'in yakalanması, şehit bebeğin Kayseri'de yaşayan babasının acısını bir nebze olsun azalttı.

Hem eşini hem evladını hain saldırıda kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröristin yakalanmasının 9,5 ay içinde aldığı en güzel haber olduğunu söyledi.

"Bir nebze olsun 9,5 aylık acımıza su serpmiş oldu." diyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Acımız hala ilk günkü gibi taze. Azalan bir şey yok. Devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum. 31 Temmuz'da bana söz vermişlerdi, 'intikamını alacağız' diye. Hatta Milli Savunma Bakanımız 'İntikamlarını almadan Rabbim bizim canımızı almasın' demişti. Bugün de bu haberle intikamımızın alındığını söyleyebiliriz. Operasyona katılan silah arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlara güç kuvvet versin. Diğer şehitlerimizin de intikamı alındı. Yakalanan bu hain pek çok saldırıya katılmış. Hakkari Valisi'nin açıklamalarına göre hem benim oğlumun eşimin hem de yan koğuşumda kalan Serkan uzmanın şehit edilmesine karışmış."

Baba Karakaya, "Hainler elbet bir gün son bulacaktır. Bu ülkeyi bölmeye, bayrağımızı indirmeye hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Eşimin ve çocuğumun ruhu şad olsun." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

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bedirhan bebek Nurcan Karakaya serkan karakaya

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